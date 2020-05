UniCredit eroga oltre 500 milioni per finanziamenti fino a 25mila euro

Titta Ferraro 16 maggio 2020 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha erogato più di 500 milioni di euro a 23 mila aziende italiane che hanno presentato le richieste per un finanziamento fino a 25mila euro con garanzia dello Stato, sulla base del Decreto Liquidità. La banca, si legge in una nota, ha rafforzato e accelerato il processo per i finanziamenti richiesti, anticipando l’erogazione in attesa di ricevere la garanzia da parte del Fondo centrale."C’è stato un notevole interesse verso questi finanziamenti - rimarca Remo Taricani, Co-CEO Commercial Banking Italy di UniCredit - abbiamo ricevuto un numero di richieste 60-70 volte superiore a quello che gestiamo normalmente. Per garantire che l'aiuto arrivi a chi ne ha bisogno, abbiamo destinato 450 persone in più alla gestione di questa specifica attività, tutte operanti da remoto. Grazie al forte impegno del team siamo stati in grado di velocizzare in modo significativo le operazioni richieste e di fornire rapidamente tutto il supporto necessario. Continuiamo a lavorare sodo per sostenere le imprese italiane in questa fase così complessa".