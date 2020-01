UniCredit e BEI: 400 milioni di euro per le PMI innovative in Italia

Alessandra Caparello 27 gennaio 2020 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Quattrocento milioni di euro per le piccole e medie imprese innovative in Italia è il plafond complessivamente a disposizione del tessuto produttivo italiano individuato grazie all’accordo siglato tra UniCredit e BEI, la Banca per gli investimenti.Le parti rinnovano l’impegno a garantire nuove risorse a sostegno dell’economia reale, con focus sull’innovazione e la digital transformation delle piccole e medie imprese italiane (PMI). Oggetto dei prestiti, si legge nella nota, saranno sia nuovi progetti sia quelli in corso, purché non ancora ultimati e non già finanziati, con durata massima di 12 anni. Gli interventi sono destinati ad aziende attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e servizi. Sono esclusi dall’ambito dell’accordo i progetti di puro investimento finanziario e/o immobiliare.I fondi BEI potranno essere utilizzati per il finanziamento di progetti che abbiano un costo individuale massimo di 25 milioni di euro e potranno coprire il 100% del finanziamento per un importo non superiore a 12,5 milioni di euro per ciascun progetto.