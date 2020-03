UniCredit e Amundi lanciano il primo fondo Amundi ELTIF Leveraged Loans Europe

simone borghi 10 marzo 2020 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Si è chiusa la prima finestra di sottoscrizione del fondo Amundi Eltif Leveraged Loans Europe (Amundi ELLE). Lo comunicano in una nota UniCredit Private Banking e Amundi, che gestisce direttamente il fondo. Il comparto può essere sottoscritto durante periodi predefiniti, il prossimo periodo di sottoscrizione partirà il 17 marzo e si chiuderà il 14 aprile 2020. Gli ELTIF (fondi di investimento europei a lungo termine) sono veicoli di investimento di nuova generazione che consentono agli investitori privati di accedere ad asset class tradizionalmente riservate alla sola clientela istituzionale.Il fondo investe prevalentemente in leveraged loans, ossia prestiti sindacati erogati da un pool di banche o altre istituzioni, a un'unica impresa debitrice. Servono per finanziarie acquisizioni, rifinanziare il debito esistente, supportare l’espansione del business e per altre esigenze aziendali. Sono prestiti senior e si posizionano quindi al primo posto nella struttura del capitale e generalmente sono garantiti da asset reali o azioni di proprietà dell’azienda. Il gestore di Amundi Elle mira a costruire un portafoglio composto da circa 50-60 titoli, selezionati sia nel mercato primario che secondario, ben diversificati a livello di contraenti, settori e Paesi. La selezione e la gestione dei titoli punta a riconoscere ai sottoscrittori che manterranno l’investimento per tutta la durata rendimenti interessanti aggiustati per il rischio.