UniCredit: dividendi IV trim a 114 milioni, in calo -8,2% su base annua. In 2021 +25,2% a 520 milioni

Redazione Finanza 28 gennaio 2022 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

I dividendi di UniCredit sono stati pari a €114 milioni nel 4trim21, in calo del 32,9 per cento trim/trim e dell'8,2 per cento a/a con un contributo inferiore da Yapi Kredi (-€56 mln trim/trim). I dividendi per il FY21 sono saliti del 25,2 per cento FY/FY attestandosi a €520 mln, con un maggiore contributo da Yapi Kredi (+€18 mln FY/FY).