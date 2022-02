UniCredit: controllata russa rappresenta 3% dei ricavi e del capitale allocato del gruppo

Titta Ferraro 24 febbraio 2022 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Unicredit precisa in merito all'esposizione verso la Russia che la controllata AO Unicredit Bank rappresenta meno del 4% del patrimonio complessivo del gruppo e una percentuale ancora inferiore se si guarda a impieghi e asset totali. "La nostra banca in Russia rappresenta circa il 3% dei ricavi e del capitale allocato del Gruppo. Tutte le esposizioni presentano un elevato grado di copertura. La nostra controllata è molto liquida e autofinanziata", rimarca una nota inviata da Unicredit."Stiamo seguendo da vicino gli sviluppi in Russia. Il paese è stato soggetto a una serie di sanzioni e ci siamo sempre adeguati al contesto in maniera pienamente conforme alle regole", aggiunge Unicredit.