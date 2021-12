UniCredit: con piano UniCredit Unlocked 1.500 assunzioni, di cui 900 in Italia, 200 in Germania

Redazione Finanza 9 dicembre 2021 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

"Investiremo nel business con l'assunzione di 1.500 persone nell'arco del piano in tutte le nostre macroaree geografiche, di cui 900 in Italia, 300 in Europa Centrale e in Europa Orientale, 200 in Germania e 100 nelle funzioni di controllo". E' quanto emerge dal piano strategico di UniCredit 2022-2024 "UniCredit Unlocked" reso noto dalla banca guidata da Andrea Orcel."La nostra presenza pan-europea unica - si legge nel comunicato di UniCredit - ci offre diversificazione, accesso alla clientela, una mentalità multiculturale e operatività cross-border. Tutte le nostre macroaree geografiche conseguiranno un miglioramento dei rendimenti mediante le leve del capitale, dei ricavi netti e dei costi, declinate in misura diversa per area, con un set di iniziativeben chiaro per i clienti, per i dipendenti e per l'organizzazione stessa:"In Italia il business si concentrerà sulle aree con crescita più elevata e più redditizie, ottimizzando nel contempo ilcapitale e conseguendo i coefficienti più elevati nelle nostre regioni per livello di commissioni/ricavi, previsto al55 per cento circa, e per ricavi netti/ RWA, previsto al 6 per cento circa nel 2024, con RoAC superiore al 12 percento;la Germania guiderà in termini di efficienza e redditività rispetto ai concorrenti, con rendimenti nettamente al disopra del costo del capitale, raggiungendo un rapporto commissioni/ricavi del 30 per cento circa e ricavi netti/RWAal 5 per cento circa nel 2024, con RoAC superiore al 10 per cento;• il capitale allocato all'Europa Centrale crescerà del 5 per cento all'anno, raggiungendo un rapporto commissioni/ricavi del 30 per cento circa e ricavi netti/RWA del 5 per cento circa nel 2024, con RoAC superiore al 13 per cento;• il capitale allocato all'Europa Orientale crescerà del 4 per cento all'anno, grazie a una gestione attiva delportafoglio, raggiungendo un rapporto commissioni/ricavi del 20 per cento circa e ricavi netti /RWA al 6 per centocirca nel 2024, con RoAC superiore al 16 per cento".