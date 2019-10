UniCredit: con Made4Italy 5 miliardi per il turismo e l’agroalimentare

simone borghi 2 ottobre 2019 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

UniCredit lancia oggi Made4Italy, un nuovo programma per stimolare un sistema integrato turismo-agricoltura per la crescita e la valorizzazione dei territori italiani. L’istituto di credito destina un plafond di 5 miliardi di euro per le Pmi italiane nel triennio 2019-2021 per promuovere progetti legati alle identità regionali tipiche e attrarre nuovi flussi turistici.L’agroalimentare di qualità e il turismo sono settori-chiave per la crescita dell’economia italiana e dei suoi territori. A certificarlo è il numero sempre più elevato di turisti italiani che hanno praticato esperienze nell’ambito del turismo eno-gastronomico (+48% 2018 vs 2017). L’Italia inoltre, con ben 823 prodotti, si conferma il Paese in Europa con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall’Unione europea.Attraverso un modello dedicato, con “Made4Italy” UniCredit propone nello specifico una serie di azioni mirate a promuovere un'offerta congiunta tra strutture ricettive ed imprese agricole volta al potenziamento delle destinazioni turistiche, dei prodotti di eccellenza e del trend enogastronomico, con l’obiettivo di potenziare non solo l’asset turistico ma anche altri asset fondamentali delle nostre regioni, come l'arte, la cultura, la sostenibilità, il patrimonio storico e paesaggistico.