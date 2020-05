UniCredit: con Fase 2 sarà aperto il 90% delle filiali in Italia entro maggio

Redazione Finanza 6 maggio 2020 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Conla Fase 2 ormai iniziata in Italia, UniCredit prevede che il 90% delle sue filiali sarà aperto entro fine mese, contro il 43% nei mesi del lockdown. Lo si apprende dalla presentazione della trimestrale diffusa nel corso della mattina. Per quanto riguarda l'estero, in Austria la percentuale di sportelli UniCredit aperti al pubblico salirà al 90% dal 63%, mentre in Germania passerà al 60% dal 30%.