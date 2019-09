UniCredit: collocato un benchmark subordinato Tier 2 a 10 anni per 1,25 miliardi

Valeria Panigada 17 settembre 2019 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha lanciato una nuova emissione benchmark subordinata della tipologia Tier 2 con scadenza a dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque. L’ammontare emesso è pari a 1,25 miliardi di euro e rappresenta la terza emissione in questo formato del 2019. Il prestito paga una cedola del 2% per i primi 5 anni.L'operazione ha incontrato una forte domanda da più di 200 investitori istituzionali, in prevalenza fondi, con l’82% dell'allocazione finale, e ordini per quasi 3 miliardi di euro con la seguente ripartizione geografica: UK (36%), Francia (24%), Italia (16%) seguite da Germania/Austria (8%).