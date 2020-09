UniCredit, collocato con successo un bond in dollari per 1 mld

Valeria Panigada 16 settembre 2020 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

Emissione obbligazionaria in dollari per UniCredit. L'istituto di piazza Gae Aulenti ha lanciato un titolo Senior Non-Preferred callable con scadenza a 6 anni richiamabile dopo 5 anni destinato a investitori istituzionali per un totale di 1 miliardo di dollari. L’emissione ha attratto una domanda complessiva pari a circa 4 miliardi di dollari, di cui 1 miliardo già nella prima ora dall’apertura del processo di book building, con ordini da oltre 170 investitori globali: 76% Nord America, 23% Europa, 1% Medio Oriente. Le obbligazioni sono state distribuite a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (60%), assicurazioni/fondi pensione (15%), hedge funds (13%), banche centrali/official institutions (8%) e banche/private banks (3%).