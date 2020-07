UniCredit: collocato con successo bond, ordini superiori a 2,1 mld

Valeria Panigada 16 luglio 2020 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha lanciato un titolo Senior Non-Preferred (strumenti di debito chirografario di secondo livello) callable con scadenza a 7 anni richiamabile dopo 6 anni, registrando un positivo riscontro dal mercato. Di importo pari a 1,25 miliardi di euro, rappresenta la terza emissione effettuata post Covid-19.Il bond è stato distribuito a oltre 170 investitori istituzionali appartenenti a differenti categorie quali fondi (64%), assicurazioni/ fondi pensione (14%), banche (14%), istituzioni governative (8%). Gli ordini sono pervenuti principalmente da: UK (28%), Francia (22%), Italia (12%),Germania/Austria (11%), Paesi Nordici (9%) e Penisola Iberica (5%).Il bond paga una cedola fissa pari a 2,20% per i primi 6 anni, con prezzo di emissione pari a 99,855%, equivalente ad uno spread di 255 bps rispetto al tasso swap a 6 anni. Prevede inoltre la possibilità di una sola call opzionale al sesto anno. Dopo 6 anni, qualora l’obbligazione non venisse richiamata dall'emittente, le cedole verranno fissate per il periodo successivo, e fino alla scadenza, sulla base dell’Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 255 punti base, con pagamento trimestrale.