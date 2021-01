UniCredit: collocate due obbligazioni per 2 miliardi, domanda per oltre 3 miliardi

Valeria Panigada 13 gennaio 2021 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha collocato con successo due obbligazioni, ossia un titolo Senior Preferred con scadenza 5 anni per un importo di 1 miliardo di euro e un titolo Senior Preferred con scadenza a 10 anni per 1 miliardo. L’importo complessivo emesso rappresenta la più grande transazione obbligazionaria senior preferred in euro per il mercato istituzionale mai effettuata da UniCredit.La transazione ha riscontrato una forte domanda, per oltre 3 miliardi di euro con più di 250 ordini da parte di investitori istituzionali. In particolare, l’allocazione finale del bond con scadenza a 5 anni, ha visto la prevalenza di fondi (61%), banche (36%) e assicurazioni (2%) e la seguente ripartizione geografica: Germania/Austria (27%), Italia (23%), Francia (19%), UK (10%) e Spagna/Portogallo (8%). Per quanto riguarda il bond con scadenza a 10 anni, l’allocazione finale è avvenuta principalmente a favore di fondi (62%), banche (33%) e assicurazioni (5%), con la seguente ripartizione geografica: Germania/Austria (27%), Francia (23%), Italia (18%), UK (15%) e Spagna/Portogallo (7%).