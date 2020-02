UniCredit colloca bond AT1 per 1,25 miliardi di euro: domanda supera i 9 miliardi

Alessandra Caparello 12 febbraio 2020 - 17:16

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha collocato bond AT1 in euro richiamabile da giugno 2027, per 1,25 miliardi di euro a fronte di una domanda che ha superato i 9 miliardi.Il bond staccherà una cedola semestrale e sarà quotato alla borsa di Lussemburgo, con taglio minimo iniziale di 100mila euro. L’alto livello della domanda per il prestito ha portato ad un taglio del rendimento offerto agli investitori a 3,875% contro il 4,625% delle indicazioni iniziali di prezzo e il 4,125% rivisto a metà mattinata. Il coupon è previsto fisso sino al 3 giugno 2027, quando scatta la call. Se non sarà richiamato, la cedola verrà ricalcolata ogni 5 anni in base al midswap a 5 anni più un margine iniziale.