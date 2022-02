UniCredit: cda convoca assemblea ordinaria e straordinaria per 8 aprile. Proposta buyback post ok Bce

Redazione Finanza 16 febbraio 2022 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha deciso di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci in Milano, in unica convocazione, per il giorno 8 aprile 2022, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:In occasione dell'Assemblea, verrà proposta la distribuzione di un dividendo da destinazione dell'utile dell'esercizio 2021.In occasione dell'Assemblea verrà proposta la copertura di riserve negative con l'utilizzo di riserve disponibili.Verrà proposto all'Assemblea di attribuire al Consiglio di Amministrazione di UniCredit la facoltà di acquistare azioni proprie, previo ottenimento della richiesta autorizzazione della Banca Centrale Europea, con il fine di permettere allo stesso di perseguire le attività e gli obiettivi previsti dal piano strategico "UniCredit Unlocked" in termini di remunerazione degli azionisti.Le motivazioni nonché i termini e le condizioni del programma di buy-back saranno dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà pubblicata, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sito internet www.unicreditgroup.eu.S'informa inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha accertato l'insussistenza delle condizioni per avviare il programma di acquisto di azioni UniCredit finalizzato ad avviare la procedura per ottenere il delisting delle azioni UniCredit dalla Borsa di Varsavia. L'acquisto, fino ad un massimo di n. 20.000.000 azioni, era stato autorizzato dall'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria il 15 aprile 202Tenuto conto che il mandato del Collegio Sindacale di UniCredit scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, verrà proposta all'Assemblea Ordinaria dei Soci la nomina dei Sindaci effettivi, ivi compreso il Presidente del Collegio Sindacale, e dei Sindaci supplenti, per gli esercizi 2022- 2024.Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto Sociale ed in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, tale nomina deve avvenire sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Al fine di favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre per la nomina del CollegioSindacale, verrà pubblicato sul sito internet della Società il documento che riporta i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale di UniCredit sulla composizione quali-quantitativa dell'organo di controllo considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti al medesimo affidati.L'Assemblea sarà altresì chiamata a stabilire il compenso di pertinenza del Collegio Sindacale per l'intera durata del mandato.UniCredit sottoporrà all'assemblea degli azionisti, nella parte ordinaria, anche la relazione sulla Politica 2022 di Gruppo in materia di remunerazione; la relazione sui compensi corrisposti; ilistema Incentivante di Gruppo 2022; la modifica ai piani di compensi del Gruppo basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.All'assemblea straordinaria il cda di UniCredit proporrà di apportare alcune modifiche all'articolo 6 dello Statuto Sociale necessarie a rendere coerente il dettato statutario all'effettivo stato di esecuzione dei piani di incentivazione, con mandato al Consiglio di Amministrazione per l'adeguamento ai piani di prossima scadenza.Sempre all'assemblea straordinaria verranno proposte anche le modifiche proposte agli articoli 20 e 30 che mirano ad allineare il testo dello Statuto all’attuale quadro normativo in materia di requisiti e criteri di idoneità degli Amministratori e dei Sindaci,com e risultante a seguito del Decreto 23 novembre 2020, n.169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'attuale disciplina di autoregolamentazione delle società quotate.Le modifiche proposte all'art. 29 sono finalizzate ad adeguare le disposizioni sulla rappresentanza e la firma sociale alle attuali esigenze operative della Società estendendo la possibilità di compiere atti obbligatori a firma singola ad ulteriorigure apicali della stessa.Al riguardo, si fa rinvio all'apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione, che verrà pubblicata, entro i termini di cui alla vigente normativa, anche sul sitoInternet www.unicreditgroup.eu.Verrà proposto all'Assemblea straordinaria anche di annullare le azioni proprie che saranno state acquistate in virtù dell’autorizzazione di cui al punto n. 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria che precede, conferendo a tal fine al Consiglio di Amministrazione le facoltà per l'esecuzione di tale annullamento. Tenuto conto che le azioni ordinarie di UniCredit non hanno valore nominale, l'annullamento sarà effettuato senza riduzione del valore nominale del capitale sociale di UniCredit e sarà effettuato esclusivamente mediante riduzione del numero di azioni esistenti, con conseguente aumento del loro valore nominale implicito.All'Assemblea verrà proposto di approvare le modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale necessarie ai fini dell'attuazione di detta deliberazione.