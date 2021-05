UniCredit: avviato buyback per circa 178 mln

Daniela La Cava 11 maggio 2021 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha annunciato, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'assemblea lo scorso 15 aprile, di avere definito e approvato le modalità attuative per l'esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie per 178.688.534,9 euro e per un numero di azioni ordinarie UniCredit non superiore a 30 milioni. Il primo programma, autorizzato dalla Bce lo scorso 12 aprile, è finalizzato alla remunerazione ordinaria degli azionisti per l'esercizio 2020, in linea con la politica approvata dal consiglio di amministrazione lo scorso 10 febbraio e coerentemente con la raccomandazione Bce del 15 dicembre 2020.Ai fini dell'esecuzione del primo programma di buyback 2021, UniCredit ha conferito incarico a Citigroup Global Markets Limited in qualità di intermediario terzo abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume e dei termini del programma. Gli acquisti saranno avviati nella settimana corrente e, sulla base del mandato conferito all'intermediario incaricato, si prevede che possano concludersi indicativamente entro la fine di luglio 2021.