UniCredit avvia vendita quota residua del 18,3% in Fineco

9 luglio 2019

Unicredit ha dato il via alla vendita, attraverso un accelerated bookbuilding della quota residua, pari al 18,3%, di Fineco, che vale circa 1,1 miliardi. La cessione segue quella di un mese fa, effettuata sempre sul mercato e tramite un accelerated bookbuilding a investitori istituzionali, per la vendita del 17% della banca online.La transazione dello scorso mese è avvenuta a un prezzo unitario di 9,8 euro e con un incasso di 1 miliardo. Il Sole 24 Ore fa notare che il via alla cessione della quota residua in Fineco è "in parte inattesa, almeno nei tempi, perché proprio in occasione della cessione precedente del 7 maggio (allora era stato venduto il 17%), Piazza Gae Aulenti aveva siglato un accordo di lock-up della durata di 120 giorni sulla quota residua, al quale oggi di fatto rinuncia". Anche questa operazione sarà rivolta a determinate categorie di istituzionali, e avrà come conseguenza "l'aumento del flottante in modo da rendere il gruppo guidato da Alessandro Foti una vera public company", precisa il quotidiano di Confindustria.