UniCredit avvia cessione del 12% della turca Yapi

Titta Ferraro 5 febbraio 2020 - 18:12

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha avviato il collocamento di azioni ordinarie di Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., quotata alla Borsa di Istanbul, per un quantitativo pari a circa 12 per cento dell’attuale capitale. L’offerta sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan, Morgan Stanley e UniCredit Corporate & Investment Banking sono stati nominati da UniCredit come Joint Bookrunners dell’Offerta. UniCredit ha sottoscritto con i Joint Bookrunner un impegno a non disporre delle azioni rimanenti di YKB per un periodo di 180 giorni dalla data di regolamento dell’operazione, salve alcune eccezioni in linea con le prassi di mercato.L'operazione, che si inserisce nell'ambito della strategia di UniCredit volta a semplificare le proprie partecipazioni, è stata preceduta dalla conclusione in data odierna dell'operazione di compravendita relativa alle azioni di YKB, annunciata il 30 novembre 2019, a seguito della quale UniCredit è diventata azionista diretta di YKB con una quota del 31,9 per cento.