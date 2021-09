UniCredit annuncia nuova divisione digital, Orcel e Pang: 'ulteriore passo in avanti'

Redazione Finanza 7 settembre 2021 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha annunciato il nuovo organigramma della funzione group Digital & Information office, guidata da Jingle Pang. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Radiocor-Il Sole 24 Ore, riportando le stesse parole proferite dal numero uno di Piazza Gae Aulenti, Andrea Orcel, e di Pang, in una mail interna.Si tratta di "un ulteriore passo in avanti verso il nostro prossimo capitolo come banca", che "garantisce una maggiore semplificazione delle nostre attività digitali e di innovazione"."Siamo in una fase cruciale di questa trasformazione e ci stiamo impegnando a creare una nuova UniCredit con tutte le carte in regola per affrontare al meglio il 21esimo secolo - si legge nella lettera -. Una realtà in cui il digitale e i dati giocano un ruolo fondamentale, e dove il modo migliore per soddisfare i bisogni dei nostri clienti consiste nel rafforzare senza soluzione di continuità il nostro setup digitale".Il team sarà "fortemente impegnato a migliorare la nostra banca attraverso lo sviluppo e l'impiego delle tecnologie più avanzate e rivoluzionarie, con l'obiettivo di costruire un'istituzione finanziaria digitale pionieristica negli anni a venire".La digitalizzazione di UniCredit, spiegano Pang e Orcel, "è pensata per le piccole imprese che cercano di costruirsi un futuro dopo il Covid, per le famiglie che sperano di riprendere la vita di prima o ricominciarne una migliore. Per gli studenti che non vedono l'ora di frequentare l'università. Per gli imprenditori desiderosi di ricostruire le proprie aziende. Per gli anziani che cercano soluzioni più semplici e accessibili. Per i direttori di filiali stanchi di compilare documenti inutili. Per i cittadini, per i dipendenti, per le aziende, per le comunità. Per tutti".