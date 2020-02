UniCredit, al via Pacchetto Emergenza per territori colpiti da coronavirus

Valeria Panigada 25 febbraio 2020 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha deciso di applicare un "Pacchetto Emergenza" dedicato ai territori colpiti dal coronavirus. Nel dettaglio, la banca ha disposto per gli 11 comuni colpiti (Vo' Euganeo, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui per i privati residenti e per le imprese con sede legale/operativa nella zona, oltre che la possibilità di prestiti a tasso agevolato. Alcuni provvedimenti sono stati messi a punto anche per le sette regioni coinvolte dall'allarme (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Lazio).