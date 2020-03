UniCredit: al lavoro per rendere tutti servizi bancari accessibili attraverso canali remoti

Daniela La Cava 12 marzo 2020 - 17:39

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha adottato azioni decisive per garantire la copertura del servizio a livello nazionale per i propri clienti, proteggendo allo stesso tempo la salute sia dei clienti, sia del personale. Un numero limitato di agenzie resterà aperto in ciascuna regione del Paese. Lo rende noto il gruppo bancario di piazza Gae Aulenti alla luce del decreto emanato dal Governo italiano ieri, sottolineando che "la salute e il benessere dei dipendenti e dei clienti sono la priorità assoluta".UniCredit ha fatto sapere che sta lavorando attivamente per rendere tutti i servizi bancari accessibili attraverso canali remoti. L'elenco delle agenzie che resteranno aperte è disponibile sul sito www.unicredit.it e costantemente aggiornato. I servizi di consulenza in Italia saranno effettuati da remoto. I clienti UniCredit possono trovare tutte le informazioni rilevanti su prodotti e servizi, nonché effettuare tutte le principali operazioni bancarie in modo semplice, veloce e sicuro attraverso i canali remoti, quali: Internet Banking, App UniCredit Mobile Banking e Contact Center Telefonico.Nel comunicato odierno UniCredit ha ricordato che "continua a estendere il lavoro da remoto, garantendo allo stesso tempo ai propri dipendenti l'opportunità di usufruire di permessi retribuiti ove necessario" e che "le sedi centrali resteranno operative con accesso ridotto del personale per le sole funzioni essenziali all'operatività della banca". Il gruppo continuerà a monitorare attivamente la situazione, ad agire nel miglior interesse di tutti e a fare la cosa giusta nei confronti di tutti i suoi stakeholder.