UniCredit: 'continuiamo a valutare opzioni strategiche'. Banco BPM fa prezzo e vola di oltre +6%

Redazione Finanza 11 febbraio 2022 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

Così un portavoce di UniCredit in relazione alle indiscrezioni, riportate oggi dal quotidiano Il Messaggero, relative a un interesse di Piazza Gae Aulenti per Banco Bpm."Nell'ambito della propria attività e in coerenza con il Piano Strategico 2022-2024, UniCredit continua a valutare tutte le opzioni strategiche disponibili e non mancherà di tenere informato il mercato di qualsiasi sviluppo concreto", ha detto il portavoce della banca guidata da Andrea Orcel."Precisiamo altresì che non è stata convocata alcuna riunione straordinaria del consiglio di amministrazione".Oggi il Messaggero ha riportato che Unicredit, dopo aver rinunciato a fare un offerta per Banca MPS, potrebbe concentrarsi nel prossimo futuro a un'integrazione con Banco BPM.Il quotidiano romano ha parlato anche di una possibile tempistica molto veloce con l'arrivo nel weekend di una proposta o addirittura il lancio di un'Opa.Dopo non essere riuscito a fare prezzo, il titolo Banco BPM si conferma il migliore del Ftse Mib, scattando al rialzo di oltre il 6%. Il titolo UniCredit cede l'1,65% a fronte di un indice Ftse Mib che, alle 13 ora italiana, cede l'1,4% circa.