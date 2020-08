UniCredit: Utile netto sottostante di 500 MLN nel II trimestre 2020

Laura Naka Antonelli 6 agosto 2020 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

L'Utile netto sottostante di UniCredit si è attestato nel secondo trimestre del 2020 a 500 milioni di euro. L'obiettivo dell'anno fiscale 2021 da €3 a €3,5 miliardi è stato confermato. E' quanto emerge dai risultati di bilancio della banca italiana guidata da Jean-Pierre Mustier. "In data 5 agosto 2020, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. ("UniCredit" o "il Gruppo") ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020 - si legge nel comunicato - Grazie alle incisive misure per assicurare la continuità del business, l'accelerazione della digitalizzazione e la rigorosa disciplina nella gestione dei costi, il Gruppo è riuscito ad affrontare la pandemia (da coronavirus) in corso, predisponendosi a cogliere opportunità commerciali volte a rafforzare la sua base clienti e continuare a fornire ulteriore supporto a tutti i suoi stakeholder".