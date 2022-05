UniCredit: UniCredit: Posizione patrimoniale tra leader settore con CET1 ratio 14%, rettifiche crediti per €1,3 miliardi

Redazione Finanza 5 maggio 2022 - 05:33

MILANO (Finanza.com)

UniCredit sottolinea nel comunicato con cui ha reso nota la propria trimestrale di avere una "posizione patrimoniale tra i leader del settore con CET1 ratio al 14,0 per cento nel primo trimestre del 2022, includendo il riacquisto di azioni proprie per €1,6 miliardi relativo al 2021, la maturazione didividendi per €0,4 miliardi nel 1trim22 e l'impatto delle rettifiche su crediti"; annuncia "rettifiche su crediti per €1,3 miliardi contabilizzate nel primo trimestre 2022 in via prudenziale" e parla di "costo del rischio contenuto e pari a 5 punti base, escludendo la Russia".