UniCredit: S&P taglia outlook a negativo, diversificazione geografica rimane punto di forza

Titta Ferraro 30 aprile 2020 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

L’agenzia di rating S&P Global Ratings ha modificato l’outlook di UniCredit SpA a negativo dal precedente stabile per riflettere i rischi al ribasso, in particolare se il rimbalzo economico sarà in ritardato.Sono stati confermati i rating di UniCredit SpA a ‘BBB’ a lungo termine e ‘A2’ a breve termine, come anche il rating delle emissioni.S&P conferma i rating su Unicredit perché ritiene che il gruppo disponga di una riserva di capitale sufficiente a sostenere l'impatto significativo della pandemia di COVID-19 ipotizzato nello scenario di base. "Riteniamo inoltre che trarrà vantaggio dai progressi significativi compiuti negli ultimi anni per ripulire il suo bilancio e migliorare la sua gestione del rischio di credito. La diversificazione geografica di Unicredit in economie più resilienti rimarrà un punto di forza chiave di valutazione", conclude S&P.