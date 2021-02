UniCredit, Padoan: 'Orcel ha grande competenza sia nel banking che nelle relazioni istituzionali'

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2021 - 09:41

MILANO

"Orcel è una persona di elevato standing internazionale riconosciuto dai mercati e con grande competenza sia nel banking sia nelle relazioni istituzionali". Così l'ex ministro del Tesoro e presidente designato di UniCredit, Pier Carlo Padoan, in un'intervista rilasciata a La Repubblica, commenta la decisione di Piazza Gae Aulenti di scegliere Andrea Orcel per la guida della banca.Sia Orcel che Padoan prenderanno le redini di UniCredit a partire dal prossimo 15 aprile."Certo, vogliamo continuare a rafforzare l'attività di banca commerciale e UniCredit sta facendo già importanti passi avanti in questo senso - ha precisato Padoan - Il fatto che Orcel sia identificato come investment banker non vuol dire che non si occuperà di banca commerciale. Tutt'altro. Sono certo che saprà creare un team manageriale dedicato a questo settore sotto la sua guida, integrato con le altre attività del gruppo".