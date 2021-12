UniCredit: Orcel su M&A, "prenderemo in considerazioni opzioni strategiche, ma la priorità è il piano" (Der Spiegel)

Daniela La Cava 30 dicembre 2021 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

"Ci sono sempre stati rumors su questo argomento, ma la tempistica diventa fondamentale. Prenderemo sempre in considerazione opzioni strategiche di M&A se soddisfano criteri chiari, ma dobbiamo focalizzarci sulla realizzazione del piano strategico visto che non vogliamo deludere gli azionisti". Lo ha dichiarato Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, nel corso di una intervista a "Der Spiegel", commentando un possibile interesse della banca di piazza Gae Aulenti per la tedesca Commerzabank.Sul Ftse Mib, il titolo UniCredit sale dello 0,24% a 13,568 euro e si appresta a tagliare il traguardo di best performer del listino principale di Milano (+76,3% YTD, massimo dell'anno toccato lo scorso 28 dicembre a quota 13,654 euro).