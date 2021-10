UniCredit, Orcel: personalmente non credo in fusioni tra banche e compagnie assicurative

Laura Naka Antonelli 28 ottobre 2021 - 11:34

"Personalmente non credo in fusioni tra banche e compagnie di assicurazione". E' quanto ha detto il numero uno di UniCredit, Andrea Orcel, durante la conference call con gli analisti successiva alla pubblicazione dei risultati di bilancio del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2021 di Piazza Gae Aulenti. Orcel ha precisato comunque di credere "in solide partnership nel lungo termine".