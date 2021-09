UniCredit, Orcel ai dipendenti: 'restare concentrati su esecuzione piano Team23'

Redazione Finanza 3 settembre 2021 - 08:39

In una lettera inviata ai dipendenti di UniCredit, l'amministratore delegato Andrea Orcel ha chiesto di "restare concentrati sull'esecuzione del piano strategico Team23, che integra e combina le tre aree identificate per miglioramenti e ottimizzazione: digitalizzazione, semplificazione e centralità dei nostri clienti".Orcel ha aggiunto che "grandi passi in avanti in tutti questi campi, sempre con risultati trimestrali solidi e soddissfacenti".