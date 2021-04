UniCredit, Orcel: 'per nostri azionisti messaggio è di crescita redditizia, sostenibile, coerente'

Redazione Finanza 16 aprile 2021 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

"Per i nostri azionisti, il messaggio è quello di una crescita redditizia, sostenibile, coerente con il nostro ruolo economico-sociale e focalizzata sulle aree ove siamo capaci di creare un vero valore aggiunto". E' quanto si legge nel messaggio che l'AD Andrea Orcel ha scritto ai dipendenti, pubblicato sul sito della banca."Questo ambizioso programma sarà costruito su una base di disciplina e rigore. Non è privo di rischi. Non promette una vita semplice. Non sempre tutto funzionerà nel modo in cui desideriamo o come ci aspettiamo. Non dobbiamo vergognarcene. D'ora in poi però, se vogliamo che le persone pensino diversamente, dobbiamo tracciare la rotta che ci porta a esplorare modi nuovi e migliori di portare avanti la tradizione, distinguendoci. Dobbiamo essere ambiziosi, cercare il cambiamento anche provando nuove strade. Se necessario, dobbiamo rischiare l'insuccesso, assumendocene la responsabilità, imparando dagli errori e gestendolo, per diventare persone migliori e più forti. Una banca migliore e più forte".