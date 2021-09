UniCredit, Orcel: 'nuovo piano industriale entro quarto trimestre'

Redazione Finanza 3 settembre 2021 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

"Non so cosa ancora cosa ci aspetta, ma so che la nostra nuova strategia ci indicherà la strada da percorrere: verso un futuro in cui agiremo con più rapidità, otterremo risultati ancora più soddisfacenti, e offriremo i migliori servizi possibili a tutti i nostri clienti". Così Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, in una lettera ai dipendenti del gruppo bancario."E proprio i clienti sono al centro del piano strategico di UniCredit: dal nostro percorso di digitalizzazione già illustrato da Jingle (Pang, la responsabile Digital di gruppo, ndr), alla definizione del nostro Purpose come principio alla base di tutto quello che facciamo, alla costruzione di una cultura in cui ciascuno di noi possa identificarsi, di cui si senta parte e orgoglioso, che favorisca il raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità, diversità e inclusione", ha continuato l'AD di Piazza Gae Aulenti."Stiamo già lavorando a tutto questo, e mi impegno a portare a termine questi piani entro il quarto trimestre. Allo stesso modo, il processo di due diligence relativo a Mps procede secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa. Viesorto a volare più in alto dei pettegolezzi che sentite o leggete, e vi assicuro che continuerò aggiornarvi ogni volta che avremo nuove e concrete informazioni da condividere".