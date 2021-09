UniCredit, Orcel: 'le radici della banca sono in Italia, felice di vedere che abbiamo il team giusto'

Redazione Finanza 14 settembre 2021 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

"Le radici di UniCredit sono in Italia e servire questo paese al meglio delle nostre abilità è qualcosa che mi sta a cuore. Sono felice di vedere che abbiamo il giusto team per farlo". E' quanto ha scritto il ceo di UniCredit, Andrea Orcel, nel suo profilo LinkedIn."Sono orgoglioso di lavorare al fianco di un gruppo di professionisti così dotati, che sono la forza trainante di UniCredit Italia, ora che per l'organizzazione del gruppo è 'una regione autonoma'", ha detto l'AD di Piazza Gae Aulenti."L'Italia - si legge ancora nel messaggio - è un insieme di regioni, ognuna con le sue proprie necessità, caratteristiche, aziende e persone rinomate in tutto il mondo. Questa squadra riflette questa diversità e non ho dubbi nella sua capacità di sostenere e valorizzare i nostri clienti nel Paese".Orcel ha rivolto molti ringraziamenti ai membri della squadra: Luisella Altare, Fabrizio Simonini, Paola Garibotti, Marco Bortoletti, Andrea Burchi, Roberto Fiorini, Annalisa Areni, Salvatore Malandrino e Niccolò Ubertalli, "per il lavoro svolto finora e per quello che verrà".