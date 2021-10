UniCredit, Orcel: 'crescita Pil Italia vento in poppa per 2021, ma continuiamo a navigare in contesto di tassi bassi'

Laura Naka Antonelli 28 ottobre 2021 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

"La crescita del Pil dell'Italia di quest'anno, di circa il 6% è un importante vento in poppa per il 2021". E' quanto ha detto il numero uno di UniCredit, Andrea Orcel, nel prendere la parola durante la conference call con gli analisti e commentando i risultati di bilancio del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2021 di Piazza Gae Aulenti. Orcel ha tuttavia sottolineato anche che, "allo stesso tempo, continuiamo a navigare in un contesto di tassi bassi con liquidità in eccesso nel mercato".