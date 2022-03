UniCredit, Orcel: 'con Russia-Ucraina asticella M&A più alta, parte capitale eccesso servirà ad assorbire shock guerra'

Laura Naka Antonelli 15 marzo 2022 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

La crisi esplosa con la guerra tra la Russia e l'Ucraina ha alzato "l'asticella per le operazioni di M&A". E' quanto ha detto l'amministratore delegato di UniCredit Andrea Orcel, parlando alla conferenza organizzata da Morgan Stanley, la Morgan Stanley European Financials Conference, a Londra. Nell'annunciare che UniCredit sta considerando l'opzione di lasciare la Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte del paese, Orcel ha mostrato cautela nei confronti di eventuali operazioni di fusione e acquisizione, affermando - stando a quanto riportato da Bloomberg - che la banca ora avrà bisogno di utilizzare parte del capitale in eccesso per assorbire lo shock provocato dal conflitto in corso.