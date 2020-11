UniCredit, Mustier su no M&A: 'preferiamo trasformare invece che integrare'. Titolo in lieve calo, Mps non soffre

Laura Naka Antonelli 5 novembre 2020 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

"Preferiamo trasformare invece che integrare". Così Jean Pierre Mustier, AD di UniCredit, nella conferenza stampa con gli analisti indetta per commentare i risultati di bilancio.Mustier ha così motivato il suo no a qualsiasi operazione di M&A.Il titolo a Piazza Affari segna un lieve ribasso, pari a -0,30%, mentre Mps sale dello 0,70% circa.Le parole di Mustier smorzano i rumor sulle nozze tra Mps e UniCredit, rimbalzati più volte nelle ultime settimane, ma il titolo della banca senese non sta soffrendo.Mustier ha ribadito che la priorità della banca è distribuire il capitale in eccesso, fermo restando il sì della Bce, che non ha ancora tolto lo stop all'erogazione delle cedole e alle operazioni di buyback, imposto alle banche dell'Eurozona in tempi di coronavirus.