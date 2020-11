UniCredit, Mustier ripete: 'nostro piano al 2023 è basato sul presupposto 'No M&A'

Laura Naka Antonelli 5 novembre 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

"Ilnostro piano al 2023 è basato sul presupposto 'No M&A'". Così il numero uno di UniCredit, l'amministratore delegato Jean Pierre Mustier, nel corso della conference call con cui ha commentato con le agenzie di stampa i risultati di bilancio della banca italiana. "Vogliamo usare il nostro capitale in eccesso per sostenere l'economia e per remunerare gli azionisti quando il Regolatore (la Bce) darà il via libera a farlo", ha precisato il ceo.