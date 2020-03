UniCredit: Mustier, "oggi è più importante che mai supportare le Fondazioni"

Daniela La Cava 30 marzo 2020 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

In linea con le raccomandazioni della Bce, il consiglio di amministrazione di UniCredit ha ritirato le proposte di delibera sulla distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2019 e l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Con l'obiettivo di sostenere le Fondazioni azioniste di UniCredit a continuare a svolgere il loro ruolo fondamentale sui territori in cui operano, il gruppo ha deciso di offrire loro finanziamenti senza interessi fino a un valore pari all'ammontare dei dividendi."In questa situazione senza precedenti è più importante che mai supportare le Fondazioni bancarie nostre azioniste aiutandole a garantire la continuità del loro straordinario impegno a favore delle comunità e dei territori in cui operano. Per questo motivo abbiamo deciso di offrire finanziamenti dedicati senza interessi alle nostre Fondazioni che sono all'origine del nostro gruppo", ha dichiarato Jean Pierre Mustier, ceo di UniCredit.