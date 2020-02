UniCredit, Mustier categorico: niente M&A fino al 2023

Titta Ferraro 6 febbraio 2020 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Jean Pierre Mustier, ceo di Unicredit, ribadisce nuovamente la posizione della banca su possibili operazioni straordinarie. "Non ci sarà M&A per tutta la durata del piano - ha detto Mustier nel corso della conference call con gli analisti - e queste mie parole dovrebbero essere sufficienti a evitare qualsiasi speculazione". Così come detto in occasione della presentazione del piano Team 23, Mustier sottolinea la preferenza verso il buyback e la voglia di focalizzare la banca sull'allocazione efficiente del capitale aTtraverso buyback o in generale per restituire capitale agli azionisti.Oggi Unicredit ha annunciato i conti 2019 e la proposta di distribuzione del capitale per l’esercizio 2019, che consiste in 1,4 miliardi di dividendi cash e 0,5 miliardi in riacquisto di azioni proprie. Ad aprile Unicredit distribuirà un dividendo pari a 0,63 euro per azione. Per il futuro, ha detto Mustier, verrà considerato un incremento della distribuzione di capitale al 50% per il 2020, pagato nel 2021, e per il resto del piano.