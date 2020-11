UniCredit, Mustier: 'benvenuto a Padoan, è un grande valore per il nostro gruppo'

Laura Naka Antonelli 5 novembre 2020 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

"Diamo il nostro benvenuto a Pier Carlo Padoan. Ha una straordinaria esperienza professionale e una profonda conoscenza del contesto regolamentare in Europa". Così il numero uno di UniCredit, l'amministratore delegato Jean Pierre Mustier, nel corso della conference call con cui ha commentato con le agenzie di stampa i risultati di bilancio della banca italiana. L'ex ministro dell'economia dei governi Renzi e Gentiloni è stato scelto come presidente dell'istituto.Padoan, ha rimarcato Mustier, "è un grande valore per il nostro gruppo e non vediamo l'ora di lavorare con lui". Nella serata di ieri, il cda di UniCredit ha emesso una nota comunicando che, previo parere favorevole del comitato Corporate governance, nomination and sustainability, ha accertato, in conformità alle disposizioni normative vigenti e subordinatamente alla verifica del Fit & Proper da parte della Banca Centrale Europea, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza del consigliere Pietro Carlo Padoan, cooptato il 13 ottobre scorso.