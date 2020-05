UniCredit, Mustier: 'abbiamo tutti strumenti per far fronte a sfide Covid-19, no modifiche payout 2021 e oltre'

Laura Naka Antonelli 6 maggio 2020 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

"Sulla base delle nostre assunzioni realistiche, stimiamo che il nostro costo del rischio si attesterà nel range 100-120 pb nell'esercizio 2020. Abbiamo tutti gli strumenti per far fronte alle sfide senza precedenti presentate dalla pandemia Covid-19 grazie ai nostri importanti punti di forza e al nostro modello di business focalizzato". Così l'amministratore delegato di UniCredit, Jean Pierre Mustier, nel commentare i risultati del gruppo del primo trimestre 2020, che hanno messo in evidenza una perdita netta di 2,7 miliardi di euro. Mustier ha detto anche che non ci saranno modifiche a payout 2021 e oltre.