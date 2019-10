UniCredit: Lamberto Andreotti nominato vice presidente

Valeria Panigada 8 ottobre 2019 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha nominato il consigliere Lamberto Andreotti come vice presidente del consiglio di amministrazione. Tra le nuove nomine anche quella di Maria Pierdicchi come presidente del comitato Parti correlate e di Francesca Tondi come membro del comitato Controlli Interni & Rischi. La decisione è stata adottata a seguito della nomina di Cesare Bisoni a presidente di UniCredit e delle dimissioni di Martha Böckenfeld.