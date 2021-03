UniCredit: Allianz più che raddoppia la sua partecipazione nella banca

Laura Naka Antonelli 29 marzo 2021 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

Dalla sezione partecipazioni rilevanti del sito della Consob emerge che Allianz ha portato la sua partecipazione in UniCredit dalla quota precedente del 1,255% che risaliva in data 23/2/2021 al 3,112% (indiretta proprietà), in data 22 marzo. Il titolo Allianz sale dello 0,94% circa, mentre UniCredit cede lo 0,51%.