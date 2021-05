UniCredit: Akros passa a reduce da neutral, target resta a 8,9 euro

Redazione Finanza 21 maggio 2021 - 13:50

MILANO

Seduta debole per UniCredit a Piazza Affari, dove mostra un calo dello 0,33% in area 10,2 euro. Il titolo del gruppo bancario guidato da Orcel è finito sotto la lente d'ingrandimento di Banca Akros che ha abbassato il rating a reduce dal precedente neutral, con il target price fermo a 8,9 euro. Secondo gli analisti, "i risultati del primo trimestre 2021 non sono sostenibili" e "il titolo è sopravvalutato a seguito della recente re-rating".