Unc: Governo mandi Guardia di finanza da petrolieri e distributori

Alessandra Caparello 14 marzo 2022 - 11:33

Mentre il Codacons presenta diffida al Governo, l’Unione nazionale dei consumatori chiede l’invio della Guardia di Finanza in tutte le società petrolifere e in tutti i distributori d'Italia, a tappeto, per bloccare le speculazioni in corso.Questa la richiesta di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori."Visto che il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha dichiarato sabato che il mercato specula e che siamo in presenza di una colossale truffa, occorre che il Governo compia gli atti conseguenti e mandi controlli delle forze dell'ordine per verificare chi, lungo la filiera, sta speculando" prosegue Dona."Abbiamo già chiesto di farlo anche all'Antitrust, nel nostro esposto, chiedendo all'Authority di avvalersi dell'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e chiediamo di farlo anche alla Procura di Roma, che deve anche sentire il ministro Cingolani come persona informata sui fatti" aggiunge Dona."Bisogna bloccare immediatamente questi rialzi del tutto ingiustificati e per farlo serve anche una drastica riduzione delle accise. Se fosse irrisoria, infatti, non produrrebbe alcun effetto pratico sull'impennata dei prezzi" conclude Dona.