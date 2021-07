Ulisse Biomed: chiusura anticipata del book, sbarco su Aim Italia il 6 agosto

simone borghi 27 luglio 2021 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

Ulisse Biomed (UBM) ha ricevuto ordini per un controvalore superiore al controvalore massimo complessivo dell’offerta di azioni per la quotazione su AIM Italia. Alla luce dell’ottimo andamento delle attività di book-building, la healthcare biotech company italiana ha deciso, d’intesa con il Global Coordinator, di avvalersi della facoltà di chiudere l’offerta il 28 luglio 2021, in anticipo rispetto al termine inizialmente fissato per il 30 luglio 2021.“La chiusura anticipata del book-building costituisce un positivo riscontro della comunità finanziaria che ha apprezzato il posizionamento distintivo di Ulisse Biomed, le competenze del management ed il piano di sviluppo futuro della società” ha dichiarato Bruna Marini, consigliere delegato e socio fondatore.L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di UBM su AIM Italia è previsto per il giorno 6 agosto 2021. La società darà tempestiva comunicazione di ogni sviluppo in merito al procedimento di ammissione a quotazione delle azioni e dei warrant su AIM Italia.