Ulisse Biomed: ammessa a negoziazioni su Aim Italia, debutto atteso il 6 agosto

Daniela La Cava 5 agosto 2021 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

Ulisse Biomed si prepara alla quotazione a Piazza Affari. Ieri l'healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei “WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026” su Aim Italia. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni Ulisse Biomed e dei Warrant è stata fissata per venerdì 6 agosto 2021.La società triestina ha fatto sapere di avere chiuso con successo il collocamento, che ha generato una domanda complessiva pari a circa 5,3 volte il quantitativo offerto. L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di complessive 2.500.000 azioni ordinarie, di cui: 2.250.000 azioni di nuova emissione; e 250.000 azioni (corrispondenti a circa il 12,5% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa al global coordinator Bper Banca. Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’Offerta è stato definito 2 euro ad azione, estremo massimo del price range definito, con una capitalizzazione della società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 15 milioni, in ipotesi di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, anch’essa in aumento di capitale. Il flottante sarà pertanto pari al 31,8% del capitale sociale Ulisse Biomed (o, considerando l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale, pari al 34,1%).