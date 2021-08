Ulisse BioMed: titolo vola del 57% al debutto su Aim Italia

Redazione Finanza 6 agosto 2021 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Sprint al debutto per Ulisse BioMed sull'Aim Italia di Borsa Italiana, dove mostra un rialzo del 57%. Ulisse Biomed, società healthcare-biotech che opera nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica, rappresenta la ventiduesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 153 il numero delle società attualmente quotate su Aim Italia.In fase di collocamento la società di Trieste ha raccolto 4,5 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 5 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 31,82% e la capitalizzazione di mercato all’Ipo è pari a 14,5 milioni.“La quotazione ci permetterà di finanziare il nostro sviluppo e di portare al mercato i nuovi prodotti basati sulle nostre piattaforme tecnologiche proprietarie, incrementando al contempo la nostra visibilità e standing, utili per proseguire il nostro percorso di crescita indipendente", ha dichiarato Matteo Petti, ceo di Ulisse Biomed. "Continueremo a concentrare i nostri sforzi al fine di rendere la medicina personalizzata una realtà alla portata di tutti sfruttando le innumerevoli potenzialità offerte dall’impiego del DNA, per il bene della società e nell’interesse dei nostri azionisti. Ci presentiamo al mercato con una struttura da public company sperando di ripagare con i risultati la fiducia che ci è stata concessa", ha aggiunto il manager.