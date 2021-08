Ulisse BioMed, ancora in rally sull'Aim Italia: titolo viaggia verso soglia 7 euro

Daniela La Cava 12 agosto 2021 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Ulisse BioMed continua la sua corsa rialzista a Piazza Affari. A meno di una settimana dal debutto in Borsa (avvenuto venerdì scorso sull'Aim Italia), i titoli della società biotech triestina sono stati fermati anche oggi in asta di volatilità con un rialzo di circa il 10% a 6,92 euro. In sole 5 sedute, Ulisse BioMed ha messo a segno un forte rialzo di circa il 245%. Il prezzo di collocamento delle azioni era stato, infatti, fissato in 2 euro ad azione, estremo massimo del price range definito.In fase di collocamento la società di Trieste ha raccolto 4,5 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 5 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è stato del 31,82% e la capitalizzazione di mercato all’Ipo è pari a 14,5 milioni.