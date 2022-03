Ue: lunedì Draghi a Bruxelles da Von der Leyen, focus su migranti ed energia

Daniela La Cava 4 marzo 2022 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrerà lunedì prossimo, 7 marzo, a Bruxelles, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per parlare di immigrazione ed energia. Lo rende noto Palazzo Chigi in un comunicato. "Il piano energetico del governo - si legge nella nota - prevede di ridurre la dipendenza italiana dalla Russia, diversificando nel minor tempo possibile le fonti di approvvigionamento nel rispetto degli impegni in tema decarbonizzazione".