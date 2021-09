Ue: Draghi, necessaria un'Europa più forte dal punto di vista economico, diplomatico e militare

Daniela La Cava 14 settembre 2021 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

"Germania e Italia condividono lo stesso obiettivo strategico: il completamento del percorso di integrazione europea. Un’Europa più forte dal punto di vista economico, diplomatico e militare è il solo modo per avere un’Italia più forte e una Germania più forte. Dobbiamo essere fieri del nostro modello sociale, per la sua attenzione alla sanità, all’ambiente e alle diseguaglianze. E dobbiamo adattarlo al futuro, grazie all’innovazione, alle riforme strutturali e a un maggiore coinvolgimento dei giovani e dalle donne nel mercato del lavoro". A dirlo il presidente del consiglio, Mario Draghi, in un videomessaggio al quindicesimo Forum economico Italo-Tedesco.