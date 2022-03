Ucraina, per Visco l'invasione russa ha cambiato bruscamente lo scenario macroeconomico

Luca Losito 17 marzo 2022 - 14:59

potenziali problemi energetici legati alla guerra in Ucraina rappresentano un rischio significativo per la stabilità finanziaria, avverte il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco."L'invasione russa dell'Ucraina ha cambiato lo scenario macroeconomico quasi dalla sera alla mattina", ha detto Visco alla Conferenza su Stabilità Finanziaria e Regolamentazione di Bankitalia-Bocconi."Nella situazione attuale, perfino la stabilità finanziaria è di fronte a un rischio significativo derivante dai potenziali problemi nella fornitura di energia e dalle loro conseguenze per l'economia reale", ha spiegato il governatore.